Başkan Erdoğan, Bahçeli’yi Külliye’de ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul etti. Bu yılın ilk görüşmesi olma özelliği taşıyan kritik zirve yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Suriye oldu. Şam yönetiminin önce Halep'te, ardından Rakka, Deyrizor ve Tabka gibi bölgelerin terör örgütü SDG'den temizlenmesiyle ilerleyen süreç sonrası oluşan yeni istikrar ortamı değerlendirildi. Suriye'de istikrarın kalıcı hale getirilmesi için atılabilecek adımların da elea lındı. Liderlerin bir diğer önemli gündem başlığı ise terörsüz Türkiye süreciydi. Terör örgütlerinin silah bırakma aşamasında gelinen nokta, önümüzdeki dönemde Meclis komisyonu tarafından hazırlanması planlanan rapor ve yapılabilecek yasal düzenlemeler müzakere edildi. Öte yandan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Brezilya'nın Gazze soykırımına sessiz kalmamasını takdirle karşıladıklarını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de barışı tesis edecek tüm girişimleri önemli bulduğunu belirtti.