Bayrağımıza saldıran 14 kişi göz altında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Nusaybin- Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırısı hakkında konuşan Bakan Tunç, "Devam eden soruşturmalar var. 393 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Bunlardan 35'i hakkında tutuklama kararı verildi. Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı kararı var. 50 kişi hakkında da yakalamaya yönelik kararlar alındı. Özellikle Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığımızın aldığı kararla bayrak indirme olayıyla ilgili olarak da 14 kişi gözaltına alınmıştı, gözaltı süreçleri devam ediyor" diye konuştu.