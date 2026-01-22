Bina görevlilerinin sorunları TBMM Gündeminde!

TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bina görevlilerinin yaşadığı promosyon mağduriyetine dikkat çeken CINGI, bazı sorumsuz yönetim şirketlerinin bina görevlileri adına bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarından elde edilen bedelleri hak sahiplerine aktarmadığını belirterek, bunun açık bir hak ihlali olduğunu vurguladı. Bu tür suistimallerin sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan CINGI, emeğin korunmasının toplumsal adalet meselesi olduğunu dile getirdi.

Bina görevlilerinin sosyal haklar, çalışma ve dinlenme saatleri, konaklama koşulları ve iş akdi fesih süreçleri başta olmak üzere birçok yapısal sorunla karşı karşıya olduğunu belirten CINGI, bu alanlarda kapsamlı ve kalıcı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.