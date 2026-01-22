Depodan 100 yıllık adli emanet defteri çıktı

Ankara Adliyesi adli emanet deposunda tespit edilen, 1926 yılına ait 'Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri' koruma altına alındı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara Adliyesi adli emanet deposunda yürütülen tasfiye işlemleri sırasında bulunan ve uzman incelemesiyle 1926 yılına ait olduğu tespit edilen defter gün yüzüne çıkarıldı. Osmanlıca ve Latin alfabesini birlikte barındıran 'Emanet Memurluğu Eşyayı Cürmiye Defteri'nin, erken Cumhuriyet dönemine ait adli kayıt olduğu anlaşıldı.

Adalet Bakanlığı'nın defterin incelenmesi için yaptığı başvuru üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ön raporda, defterin tarihi eser niteliği taşıdığı belirtildi. Raporda, 1926 yılına ait olması nedeniyle defterin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı niteliğinde olduğu belirtildi. Defter, kâğıt restoratörleri tarafından restore edilecek.