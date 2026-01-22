MSB: Bayrağa yapılan organize provokasyon!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ilk olarak Nusaybin'de terör örgütü sempatizanlarının bayrağımıza yönelik saldırısına yönelik açıklama yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada "Nusaybin'de terör örgütü sempatizanları tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER

Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinilerek şu ifadeler kullanıldı:

Suriye Hükumeti; Halep'ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir. Bu kapsamda, SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir. (Süleyman Şah Türbesi'nin durumuna ilişkin) Suriye'de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır. DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik Suriye makamlarının ülkemizden resmi bir talebi bulunmamaktadır.