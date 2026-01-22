Osman Gökçek’ten CHP'ye sert çıkış: "Emekliyi savunacak son kişilersiniz"

TBMM kürsüsünden CHP'ye sert eleştiriler yönelten AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, emekliler üzerinden yürütülen siyasetin samimi olmadığını vurguladı. CHP'li belediyelerde işçi maaşlarının ödenemediğini, sosyal yardımların azaltıldığını, konser harcamaları ve usulsüzlük iddialarıyla kamu kaynaklarının israf edildiğini söyleyen Gökçek, "Bu tabloya rağmen emeklilerin hakkını savunduklarını iddia etmeleri inandırıcı değil" dedi.

"EMEKLİYİ SAVUNMA İDDİALARI İNANDIRICI DEĞİL"

Gökçek, CHP'li belediyelerin uygulamalarının emeklileri ve dar gelirli vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. CHP'nin emekli söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada emeklilerimizin yaşadığı sorunları konuşuyoruz. Ancak bir gerçeği açıkça ifade etmem gerekiyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekli vatandaşlarımızın üzerine yürüttüğü siyaset maalesef samimi değildir. Bir belediyede temizlik işçilerinin maaşı ödenemezken belediye başkanınız tropik adalarda tatil yapıyorsa, emekliyi düşündüğünüz söylenemez."

İZMİR VE ANKARA ÖRNEKLERİYLE YÜKLENDİ

Gökçek, İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, temizlik işçilerinin maaşlarının ödenemediği bir dönemde Tayland tatiline gitmesini sert sözlerle eleştirdi. İzmir Çiğli'de belediye emekçileri için kurulan kooperatifin tamamlanmadığını ve emekçilerin mağdur edildiğini söyleyen Gökçek, bunun CHP yönetiminin "samimiyetsizliğinin açık göstergesi" olduğunu dile getirdi.

Ankara özelinde de çarpıcı iddialar ortaya koyan Gökçek, şahsen açtığı dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporlarında su fiyatlarının yüzde 93 oranında fazla olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bu konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararını beklediklerini belirten Gökçek, "Bu tablo ortadayken emekliyle ilgili konuşacak son kişiler CHP'lilerdir" dedi.

"SOSYAL YARDIMLAR YÜZDE 9'DAN YÜZDE 5'E DÜŞTÜ"

CHP'li belediyelerin sosyal yardımları azalttığını vurgulayan Gökçek, rakamlarla konuştu:

"Ankara'da AK Parti döneminde sosyal yardımlar belediye bütçesinin yüzde 9'u seviyesindeydi. CHP döneminde bu oran yüzde 5'e düşürüldü. Buna rağmen kalkıp emeklilerle ilgili iyi işler yaptığınızı söylüyorsunuz. Bu samimi bir yaklaşım değildir."

KONSER HARCAMALARI VE USULSÜZLÜKLER

Konuşmasında konser organizasyonları üzerinden yapılan harcamalara da değinen Gökçek, CHP'li belediyeleri kamu kaynaklarını israf etmekle suçladı. Gökçek, "5 milyonluk Ebru Gündeş konserini 69 milyona, 4,8 milyonluk Tan Taşçı konserini 42 milyona yaptınız. Toplamda 119 milyon liraya konser düzenlediniz. Bunları anlattım, beni mahkemeye veren tek bir kişi çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ankara'da tabut alımı üzerinden vurgun yapıldığı iddiasını da gündeme getiren Gökçek, 400 tabutluk ihtiyaca karşılık 45 bin tabut alındığını, konuyu yargıya taşıdığını ve buna rağmen CHP'den herhangi bir itiraz gelmediğini söyledi.

"2,2 MİLYAR LİRAYI ANKARALILARIN SIRTINA YÜKLEDİNİZ"

Sayıştay raporlarına da atıfta bulunan Gökçek, iki ayrı kazayla ilgili 2,2 milyar liralık yükün Ankara halkının sırtına yıkıldığını belirterek, CHP'li yöneticilerin buna rağmen Meclis kürsüsünde emeklilerin hakkını savunduklarını iddia etmelerinin kamuoyunu yanıltmak olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda CHP'ye seslenen Gökçek, "Bunca tablo ortadayken, yüzünüz kızarmadan burada emeklilerin hakkını savunduğunuzu söylemeniz maalesef kimseyi inandıramaz" diyerek sözlerini tamamladı.