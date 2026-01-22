SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü! Huzur ve istikrar mesajı

Başkan Erdoğan görüşmede, İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarını önemsediğini, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.

Erdoğan, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu vurguladı.