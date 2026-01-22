Yasa dışı bahis ve kumara ağır darbe! Yeni yasal düzenlemeler yolda

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısında, devletin yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelesinde gelinen son aşama masaya yatırıldı. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası yazılı açıklama yayımlandı.

KURUMLAR ARASI TAM KOORDİNASYON

Açıklamada, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Kasım 2025'te yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, eylem planı sonrasında tüm kurumların eş güdüm içerisinde hareket ettiği vurgulandı. 2026 yılı Eylem Planı İzleme Toplantısı'nda, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar ve elde edilen somut sonuçlar detaylı şekilde değerlendirildi.

548 BİN YASA DIŞI SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Devletin kararlı mücadelesiyle 2006–2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellendi. Sadece 2024 yılında 232 bin 899, 2025'te ise 84 bin 585 internet sitesi kapatıldı. Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve mobil yönlendirmeler de yakın takibe alındı. 2025 yılı itibarıyla 12 bin 548 sunucu ve bağlantı adresi devre dışı bırakıldı.

FİNANSAL AĞLAR ÇÖKERTİLDİ

Toplantıda, yasa dışı bahis ve sanal kumarın finansal sistem üzerinden ayakta tutulduğuna dikkat çekildi. Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık platformları yoğun denetime alındı. Şüpheli hesaplar mercek altına alınırken, çok sayıda ödeme kuruluşu ve kripto platformu hakkında adli süreç başlatıldı. Bu kapsamda 11 kuruluşun faaliyeti durduruldu, 4 kuruluşun lisansı iptal edildi. Kripto işlemlerine limitler getirilirken, şüpheli para hareketleri için el koyma süreçleri başlatıldı.

42 MİLYON LİRALIK CEZA

Toplumsal caydırıcılığın artırılması amacıyla 2025 yılında toplam 42 milyon 144 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmaları artırıldı, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 27 bin 652 kişiye danışmanlık hizmeti verildi.

ULUSLARARASI ADIMLAR ATILDI

Yasa dışı bahis ağlarının kaynak ülkelerde engellenmesi amacıyla 43 yurt dışı misyon aracılığıyla girişimlerde bulunuldu, uluslararası kuruluşlarla iş birliği süreçleri başlatıldı.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER YOLDA

Açıklamada, bahis ve kumar suçlarında cezaların daha da caydırıcı hale getirilmesi için yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığı belirtildi. MASAK'a ilave yetkiler verilmesi, finansal kuruluşlara yönelik yaptırımların artırılması ve BTK ile Milli Piyango İdaresi'ne yeni yetkiler tanınması da gündemde.