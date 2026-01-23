2. Balkan Barış Platformu Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

İkinci toplantıya; Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç katıldı.

SOMUT PROJELER OLACAK

Bakan Fidan görüşmelerinde; bölgesel sahiplenme ilkesinin önemine dikkat çekti, Balkan Barış Platformu'nun mevcut bölgesel ve uluslararası süreçlerin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Balkanlar'da barış, diyalog ve refahı artıracak somut projelere dayalı iş birliği zemini kurma iradesinin altını çizdi. Ayrıca AB'nin genişleme sürecinin, bölgesel hassasiyetleri gözeten bir çerçevede ilerlemesi gerektiğini belirtti.

7 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu; bölge ülkeleri arasında diyalog, güven ve iş birliğini artırmayı, sorunlara kalıcı ve bölgesel çözümler üretmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin Balkan Barış Platformu ülkeleriyle toplam ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar dolar, bölgeye yönelik yatırımları ise 8,9 milyar dolar seviyesinde. Türkiye; 13 Balkan ülkesini bir araya getiren Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) içinde aktif rol oynuyor ve bölgesel iş birliğini destekliyor. Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan ile Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan arasındaki üçlü danışma mekanizmaları, Ankara'nın Balkanlar'da diyalog, uzlaşı ve güven inşasına verdiği önemin önemli örnekleri olarak değerlendiriliyor. Türkiye ayrıca KFOR ve EUFOR Althea görevlerine katılarak bölgesel güvenliğe katkı sağlıyor. Türkiye, KFOR Komutanlığını 2025 Ekim ayında bir yıllığına İtalya'dan devraldı.