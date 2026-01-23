AK Partili eski vekil Mehmet Altay hayatını kaybetti!

AK Parti’nin 24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekili olan Mehmet Altay hayatını kaybetti. Altay’ın vefatına ilişkin siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Mehmet Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, bugün hayatını kaybetti.

AK Parti Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Altay'ın vefatı üzerine siyasi isimlerden açıklamalar peş peşe geldi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU

AK Parti 24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI

24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Altay'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

TBMM çatısı altında uzun süre birlikte görev yaptığımız, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay'ın vefatını teessürle öğrendim. Değerli dava ve yol arkadaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

Önceki dönem AK Parti Uşak Milletvekili, değerli kardeşimiz Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve AK Parti camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Önceki dönemler Uşak Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mehmet kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Gazi Meclisimizde birlikte görev yaptığımız 24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz; yol ve dava arkadaşımız Mehmet Altay'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.