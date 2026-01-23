Bakan Göktaş mağdur aileyi ziyaret etti: İBB kreşindeki istismar yakın takipte!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşanan çocuk istismarı olayı kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Olayla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sürecin ilk anından itibaren yakından takip edildiğini belirtti.

BAKAN GÖKTAŞ MAĞDUR AİLEYİ ZİYARET ETTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, mağdur aileyle birebir ilgilenildiğini ve devletin tüm imkânlarıyla ailenin yanında olunduğunu vurguladı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte aileyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLAMAZ"

Açıklamada, söz konusu vahim iddianın tüm yönleriyle aydınlatılmasının en büyük beklenti olduğu belirtilirken, ihmali ya da sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Çocukların güvenliğinin her türlü idari ve siyasi tartışmanın üzerinde olduğu kaydedildi.