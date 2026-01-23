Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptal davasında flaş gelişme! İdare Mahkemesi son sözü söyledi...
İBB’nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkemesi son sözü söyledi. Mahkeme, davanın oy birliğiyle reddine karar verdi.
Ayrıntılar geliyor