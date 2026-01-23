İzmirlinin çilesi bitmiyor

İzmir'de gök gürültülü sağanak, yine bildik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yetersiz altyapıya, temizlenmeyen yağmur kanalları da eklenince kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. İzmir'de dün etkili olan sağanak yağış sonrası özellikle Bayraklı ve Karabağlar ilçeleri olmak üzere kentin birçok ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Kuvvetli sağanak nedeniyle adeta göle dönen yollarda çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. İZBB'nin yarım bıraktığı altyapı çalışmaları nedeniyle, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çok sayıda işyerini su bastı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DURDU

Yaşananlara isyan eden esnaf, eski İZBB başkanı Tunç Soyer'in başlattığı altyapı çalışmalarını göreve gelir gelmez durduran Cemil Tugay'a tepki gösterdi. Çalışmaların tamamlandığı yerlerde bir sorun yaşanmadığını belirten esnaf, "Onlar da esnaf, biz de esnafız. Belediyeye ve ilgili kurumlara vergimizi ödüyoruz. Altyapı çalışması tamamlanan yerlerde işyerlerini su basmazken çalışmaların yarım kaldığı sokaklar adeta göle döndü. Her yağmurda aynı sorunla karşılaşıyoruz. Artık yeter. İZBB Başkanı Cemil Tugay bir an önce Kemeraltı'nda yarım kalan altyapı çalışmalarını tamamlamalı" diye konuştu.