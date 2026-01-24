14 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 Ocak'ta 4 ilde ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerden kan ve saç örnekleri alınmıştı. Dün test sonuçları belli oldu. Bu kapsamda, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Bebek Otel işletmecisi Arif Altunbulak, sunucu Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Suat Yıldız ile "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Şüphelilerden Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ'ın sonuçları ise negatif çıktı.