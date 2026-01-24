AK Parti Mamak İlçe Başkanı Osman Engin Dalbastı'dan CHP'ye ders niteliğinde yanıt: Siz video çekmeye devam edin, biz milletimizin yanındayız

Mamak'ta yaşanan su kesintileri, ülkenin gündeminden düşmüyor. CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek'in baraj doluluk oranları ve nüfus artışına dikkat çektiği "grafikli ve efektli" bilgilendirme videosuna, AK Parti kanadından yanıt gecikmedi. AK Parti Mamak İlçe Başkanı Osman Engin Dalbastı, yaptığı basın açıklamasında belediye yönetimini "sosyal medya belediyeciliği" yapmakla suçladı.

"MONTAJLA SU AKMIYOR"

CHP'li İlçe Başkanı'nın hazırlattığı videoyu "Hollywood prodüksiyonlarına" benzeten Dalbastı, görsel başarının gerçek hayatla uyuşmadığını savundu. Dalbastı, şu ifadeleri kullandı:

"Ajansları gerçekten iyi çalışmış, tebrik ediyorum. Videoda istatistik var, efekt var ama tek bir şey yok: SU! Sayın Başkan, videonuz güzel olmuş ama montajla musluktan su akmıyor. Ankara'yı 90'lı yılların tanker kuyruklarına mahkum ettiniz."

"SİZ VİDEO ÇEKİN, BİZ AYIBINIZI ÖRTELİM"

Halkın temel ihtiyacı olan suya ulaşamadığını belirten Dalbastı, AK Parti kadrolarının sahada vatandaşla iç içe olduğunu vurgulayarak eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Vekilimiz Osman Gökçek sahaya inince adı 'şov' oluyor, siz klimalı odalarda süslü videolar çekince 'hizmet' mi oluyor? Siz video çekmeye devam edin; biz milletimizin yanında su bidonu taşımaya, sizin ayıbınızı örtmeye devam edeceğiz. Su deposu olan sitelerde oturup Lalahan'da, Karşıyaka'da vatandaşın ne yaşadığından bihaber olmanıza şaşırmıyoruz."

METRO VE HİZMET ELEŞTİRİSİ

Açıklamasında sadece su sorununa değil, ulaşım ve kentsel dönüşüm projelerine de değinen Dalbastı, "5 yılda 58 kilometre metro sözü verip 5 metre ilerleyemeyen bir yönetimden bahsediyoruz. Temel atma törenlerinde kurdele kesmekle metro bitseydi, Ankara şimdiye Tokyo olmuştu" diyerek Mamak Metrosu projesinin akıbetini sordu.

Dalbastı, yerel yönetimin ekonomik sıkıntıların arkasına sığınarak zaafiyetlerini örtbas etmeye çalıştığını, ancak Mamak halkının artık "cek-cak" vaatlerine doyduğunu belirterek açıklamasını tamamladı.