AK Partili Hüseyin Yayman’dan bayrak provokasyonuna sert tepki: Bayrağa uzanan eller kırılır!
AK Partili Hüseyin Yayman, Adana’da katıldığı AK Parti İl danışma meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Bayrak provokasyonuna sert tepki gösteren Yayman, “Bayrağa uzanan eller kırılır. Bu millet vatanını böldürmez, Türkiye’yi asla teslim etmez. Türkiye yenilmez” diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana'da katıldığı AK Parti İl danışma meclisi toplantısında yaptığı kapsamlı açıklamalarda bayrak, vatan, milli birlik, muhalefet eleştirileri, yeni anayasa ve gençlik başlıklarında önemli mesajlar verdi.
Adana'da yaptığı temasları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Yayman, ardından Seyhan ilçesindeki Tarihi Yağ Camisi'nde cuma namazı kıldı, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
"BAYRAK, BU TOPRAKLARI VATAN YAPAN EN BÜYÜK DEĞERDİR"
Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yayman, salonda dalgalanan Türk bayraklarının, bayrağa yönelik saygısızlıklara karşı milletin verdiği en net cevap olduğunu söyledi.
Bayrağın sadece bir sembol değil, milletin ortak hafızası olduğunu vurgulayan Yayman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bayrak, büyüklerimizin, atalarımızın kanlarıyla suladığı bu toprakları vatan yapan en kutsal semboldür. Bayrak, 86 milyonun ortak değeridir. O bayrak yere düşerse bu millet ayakta duramaz ama hamdolsun bu millet bayrağını yere düşürmez. Dolayısıyla bayrağa uzanan eller kırılır. Bu millet vatanını böldürmez, Türkiye'yi asla teslim etmez. Türkiye yenilmez."
"BİZ SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL, HER ZAMAN MİLLETİN YANINDAYIZ"
AK Parti teşkilatlarının her zaman sahada olduğunu belirten Yayman, muhalefetin seçim dönemleri dışında milletle bağ kuramadığını ifade etti.
"Biz seçimden seçime ortaya çıkanlardan değiliz. Biz her zaman sahadayız, meydandayız, sokaktayız. Milletimizin düğününde de cenazesinde de yanındayız. AK Parti teşkilatları Cumhur İttifakı'yla birlikte milletin gönlünde yer etmiş, sahayı hiç boş bırakmamıştır."