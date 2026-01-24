AK Partili Hüseyin Yayman’dan bayrak provokasyonuna sert tepki: Bayrağa uzanan eller kırılır!

CHP ELEŞTİRİLERİ: "HALKÇI GÖRÜNÜP RANTÇI OLDULAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına da değinen Yayman, CHP'li belediyeleri sert sözlerle eleştirdi. Yayman, özellikle büyükşehirlerde yaşanan altyapı ve hizmet sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Seçim meydanlarında halkçı geçinenlerin, seçimlerden sonra nasıl rantçıya dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da çöp var, çukur var, çamur var, akmayan sular var. Yapay zeka ve uzay çağında milletimize bu yaşatılanlar zulümdür. Seçimlerden önce emekliye, dar gelirliye söz verenler bugün bu sözleri unutmuştur."

Yayman, CHP'yi yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötü kullanımı üzerinden de eleştirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rüşvet, yolsuzluk, kamu malını çarçur etme, kamu malına zarar verme maalesef bunların gündemindedir. Bizim siyasetimiz millet içindir, bunlarınki rant siyaseti olmuştur."