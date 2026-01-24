Bakan Göktaş: “Çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor”

'BU SÜRECİ ÇOK YAKINDAN TAKİP EDECEĞİMİZDEN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Diğer ailelerin de davalarına müdahil olacaklarını aktaran Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu süreci çok yakından takip edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor. İki gündür her yer sessiz. Aksine neredeyse aileyi suçlayacak boyutta. Diyorlar ki 'Bir delil bile yok.' Bizim her ihbarı bir delil olarak görmememiz mi lazım? Her ihbar bizim için öncelik değil midir? Sen gereğini yaptın mı? Değil yapmak, aileyi gerekli bilgilendirmeyi yapmamışsın, onlara geri dönüş sağlamamışsın. Olayı örtbas etmek için elinden geleni yapmışsın. Aile 45 gün sonra artık sitem etmiş. Bu konuyu basına yansıtmış. Yani yazıklar olsun. Nerede sizin çocuk hakları savunuculuğunuz? Nerede sizin insan hakları ? Neredesiniz siz? Cumhurbaşkanımız her vakanın yanında. Her türlü olayda bakın en ufak vakada bile gereğini yapıyor. Ailenin yanında oluyor. Süreçleri yakından takip ediyor. Herhangi bir ihbar geldiğinde bunu titizlikle inceliyoruz. Çünkü görüntülere de yansımamıştır diye 3 yaşında bir çocuğun ailesine baskı yapmaya utanmıyor musunuz? Bununla beraber dünden beri maalesef farklı vakalarla karşı karşıyayız. Farklı ihbarlar geliyor. İhbarlar ciddi. Kimileri savcılığa intikal edilmiş. Ama örtbas edebilmek için elinden gelen yapılmış. Bu merkezler çocuk etkinlik merkezi adı altında açılmış. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin almak istemiyor. Aile Bakanlığı'nın denetimi altında olmak istemiyor. Denetimsiz bir yer olabilir mi? Biz seyyar satıcıya bile bir ruhsat istemiyor muyuz? Bu kaçak kreşleri neye dayanarak açıyorsun? Sen çocukların yanında değil misin? Madem oldu. Olayın üstüne git, aileyi güçlendir, yanında ol, savun. Nerede olursa olsun biz davalara müdahil olmaya da devam edeceğiz. Bunlar da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizler de samimiyseniz bunu bu şekilde yaparsınız. Mağdurun yanında olursunuz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise, "Yerel yönetimlerin en birinci önceliği çöp toplamaktır, suyu akıtmaktır. Suyu akıtmaktan aciz, çöpü toplamaktan aciz CHP belediyelerinin yerel yönetimleri 86 milyon milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Bu işler 'Balıkesir benim ailem' demekle olmuyor. Balıkesir'e senin ailen olduğunu göstereceksin. Balıkesir'in tüm fertlerine hizmet etmelisin. İstanbul karda kışta, yollar kapandığında balıkçıda değil, İngiliz Büyükelçiliği'nde değil, Ankara susuz kaldığında, trafiği sıkıştığında, bahaneleri AVM'lere atmakla değil, 'araç sayıları çoğalıyor' diye bahaneler üretmekle değil çözüm üretmekle mükellefsiniz. Siz yapamıyorsanız, biz milletimizin desteğiyle şehirlerimize, illerimize, vatandaşımıza, bakanlıklarımızla, yerel yönetimlerimizle ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.