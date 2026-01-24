Bakan Göktaş: “Çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir programı kapsamında, Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş buradaki konuşmasında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde küçücük bir evladımızın maruz kaldığı hadiseyi hepimiz yakından takip ediyoruz. Bu olay basit bir olay değil. Aileyi dinlediğimde gerçekten dehşete düştüm” ifadelerine yer verirken, “Çocuk haklarından bahsedenlerin sesi dahi çıkmıyor. İki gündür her yer sessiz” dedi.
Balıkesir programı kapsamında Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, daha sonra Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, İsmail Ok ve AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı. Son 24 yılda havalimanları, hastaneler, okullar ve çok güçlü politikaları hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Göktaş, "Eser siyaseti, hizmet siyaseti getirdik. Vatandaşa dokunan hizmetler hayata geçirdik. Fakat unuttuğumuz bir alan var. Devrim niteliğinde yenilikler hayata getirirken, sosyal politikalara, insana dokunan politikaları hayata geçirdik. Bunu da Cumhurbaşkanımızın 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 'Önce insanım, vatandaşım , milletim' dedi. O yüzden bizler de o ruhla, dayanışmayla, birlik beraberlikle, heyecanla eser ve hizmet siyasetimizin yanında sosyal politikalarımızı da bütün çalışmalarımızın merkezine aldık. Her bir vatandaşımıza dokunan hizmetler getirdik" diye konuştu.
'KADINLARI, KOOPERATİFLERİMİZLE GÜÇLENDİRDİK'
Kadınları her türlü şiddetten uzak tuttuklarını dile getiren Bakan Göktaş, şunları söyledi:
"Kadınları, kooperatiflerimizle güçlendirdik. Eskiden aileler engellisini sokağa çıkaramıyordu, utanıyordu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2006 yılında evinde engellisine, yaşlısına bakanın artık bir değeri oldu. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde evde bakım yardımıyla engellisine, yaşlısına bakanın yanında olduk. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 520 bin ailemize destek sunuyoruz. Bu böyle herhangi bir destek değil. 13 bin 800 liralık bir destek. Asgari ücretle her yıl artan bir destek. Bunu yaparken de herhangi bir popülist yaklaşımla değil, önce insanım, vatandaşım dedik. Yurt dışı tecrübem var ve yurt dışında uzun yıllar siyaset yaptım. Biz bunu yurt dışında uygulamaya çalıştık. Fakat asla uygulayamadık. Çünkü sosyal politikalara her daim yatırım yapmak yürek ister. Bu yürek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da var. Erdoğan, ilk vatandaşının, mağdurun, mazlumun yanında oldu. Hem ülkemiz, hem yurt dışında mazlumun sesi oldu. Sadece kendi insanının, kendi vatandaşının derdiyle dertlenen değil, bütün dünyanın mazlumların, masumların, isyan sahibi her bir vatandaşımızın yanında olan bir cumhurbaşkanımız var."
'HER BİR VATANDAŞIMIZA HİZMET SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'
Son 23 yılda bakanlık olarak Balıkesir'e 15 milyar liralık yatırım ve destekleri hayata geçirdiklerini kaydreden Bakan Göktaş, "Başkanımız, 'Bir, iki senede belediyenin borcu 30 milyar oldu' dedi. Biz 15 milyarlık yatırım yaptık. Balıkesirliler çok daha iyi hizmet, eser ve hizmet siyasetini, önce insanıyla, vatandaşıyla, memleketiyle ilgilenen insanları hak ediyor. Gönüllere dokunan hizmetlerimizle, sizin de öz verili çalışmalarınızla inşallah gönüllere girmeye devam edeceğiz. Balıkesir'de 42 kuruluşlarımızda vatandaşlara hizmet götürüyoruz. 8 aile ve destek merkezlerimiz, 3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla, sosyal dayanışma merkezlerimizle Roman vatandaşlarımızı güçlendiriyoruz. Roman Eylem Planımızın ikincisi hayata geçti. Roman açılımını da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptık. Bugün 18 kadın kooperatiflerimizle kadınları güçlendiriyoruz. Sosyoekonomik destek kapsamında bin 887 çocuğa ailesinin yanında destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla 540 bin ailemiz içinde sadece Balıkesir'den faydalanan 5 bin 774 ailemiz var. Sadece bir yıl içerisinde 767 liralık kaynak aktardık. Haziran 2023'ten bugüne ise Balıkesir'e 6,6 milyar liralık sosyal destek kaynağı aktardık. Bunu tabii ki büyük bir özveriyle yapıyoruz. Her bir vatandaşımıza hizmet sunmaya gayret ediyoruz" dedi.