Bakan Kurum’dan Özel’e sert tepki: “Eser üretemediği gibi laf da üretemiyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem konutları ve 500 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklamada bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL BOZUK PLAK GİBİ!"

Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert bir dille tepki göstererek, "CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum." dedi.

"RÜYANDA BİLE GÖREMEYECEĞİN ESERLERİ BİZ ÜRETİYORUZ"

Bakan Kurum "Senin derdini biliyorum" diyerek Özel'e şu sözlerle yüklendi:

"Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor."