Başkan Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesinin açılışının ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hastanede incelemelerde bulundu, tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi.

Tedavi gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, hastaların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Bir vatandaş, Başkan Erdoğan'a, "Allah başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun, bunu da yaptın." diyerek, teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın "Hastaneyi beğendiniz mi?" sorusu üzerine tedavi gören vatandaş, "Çok beğendik Sayın Cumhurbaşkanım. Bundan iyisi olmaz. Çok teşekkür ederiz, Allah sizi var etsin, başımızdan eksik etmesin." dedi.

Erdoğan, daha sonra Sağlık Bakanı Memişoğlu ve hastane personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.