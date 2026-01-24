Bayrampaşa yolsuzluk soruşturmasında Hasan Mutlu’nun kardeşi dahil 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam sürüyor.

HASAN MUTLU'NUN KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada dinlenen müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüpheliler, teşhis işlemleri ve bir kısım dijital deliller ile birlikte aralarında Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun kardeşinin bulunduğı 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ayhan Mutlu, Ahmet Tufan ve İmdat Kaygın sağlık kontülün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler burada savcılığa ifade verdi. Ayhan Mutlu ve Ahmet Tufan tutukla talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. Şüpheli İmdat Kaygın ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla sevk edildi.

AYHAN MUTLU TUTUKLANDI

Hakimlik sorgusunun ardından Ayhan Mutlu ve Ahmet Tufan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmdat Kaygın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında aynı gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin daha tutuklandığı ortaya çıktı. 4 şüphelinin ise adli kontrol serbest bırakıldığı öğrenildi. Böylelikle tutuklanan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.