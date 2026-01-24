Esat Yontunç’a adli kontrol

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve önceki gün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, "Fuhuşa teşvik veya aracılık etme" suçundan yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yontunç, B.B.A. isimli şahsın "Ben Esat'la birlikte olduğumda Esat benim 17 yaşında olduğumu biliyordu. Hatta Esat beni birkaç kez daha Acun Medya'da işe sokabileceğini, beni Acun Ilıcalı ile tanıştırabileceğini söyleyerek benimle birlikte oldu" şeklindeki iddialarını "Bunları duymaktan bile hicap duyuyorum" diyerek reddetti. Yontunç uyuşturucu madde alışverişiyle ilgili iddiaları da kabul etmedi.