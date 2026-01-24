Millet Kütüphanesi’nden ziyaretçi rekoru

Bilginin, kültürün ve sosyal hayatın kalbinin attığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 2025 yılında 2 milyon 165 bin ziyaretçi ağırladı.

BULUŞMA NOKTASI: Ankara sessizliğe bürünürken burada sayfalar çevrilmeye, ışıklar yanmaya devam ediyor. Bir masada sınavına çalışan bir üniversiteli, birkaç adım ötede çocuğuyla kitap okuyan bir anne, başka bir salonda tezine son noktayı koymaya çalışan bir araştırmacı. Kimi elinde kitapla, kimi bilgisayarının başında ama herkes aynı çatı altında; bilginin ve paylaşımın merkezinde. Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde ilk kitabıyla tanışan minikler, Gençlik Kütüphanesi'nde hayallerini kuran gençler, araştırma salonlarında bilgi peşinde koşan akademisyenler bu kütüphanede bir arada.

DEV BİLGİ DÜNYASI: 125 bin metrekarelik kapalı alanı, 201 kilometrelik rafları ve 5 bin kişilik oturma kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 141 milyon 700 bin kaynağıyla dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi oldu.

DÜNYAYA AÇILAN PENCERE: 233 veri tabanında yer alan 300 milyonun üzerindeki elektronik kaynak, 112 ülkeden, 135 dilde yayın, kütüphaneyi dünyanın da dikkatini çeken bir merkez hâline getirdi. 2025'te düzenlenen 143 ulusal ve uluslararası toplantıya yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

BİLİM ATÖLYELERİ: Yıl boyunca bin 14 etkinlik düzenlendi. 11 bin 200 çocuk ve genç, oyunla öğrenmenin keyfini yaşadı. ABD'den 65 yıl sonra iade edilen Marcus Aurelius'un heykelinin ilk kez sergilendiği kütüphanede 17 sergi açıldı.

7/24 AÇIK: 7 gün 24 saat açık yapısı, ücretsiz çorba, sıcak içecek, su ve ramazan ayında iftar-sahur ikramlarıyla ziyaretçilerine sadece bilgi değil, bir mola ve nefes alanı oldu.