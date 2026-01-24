Şanlıurfa’ya 5 yeni hastane geliyor

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şanlıurfalılara müjdeyi duyurdu. Bozdağ, "İlimize ve hemşerilerimiz için hayırlı olsun" diyerek paylaşımda bulundu. Yeni sağlık hizmeti halkın hizmetine sunulacak. Sağlık Bakanlığı tarafından Karaköprü, Kadıkendi, Balıklıgöl, Birecik, Akçakale'ye yapılacak 5 yeni hastane ile yatak kapasitesine bin 50 yeni yatak daha eklenecek. 2026'de faaliyete geçmesi planlanan Şehir Hastanesi ile hastanelerin faaliyete geçmesiyle Şanlıurfa'nın sağlık altyapısı daha da güçlenecek.