SON DAKİKA | Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Gurur verici bir şifa merkezi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın Şehir Hastanesi Açılış Töreni"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu adımı atarken bu gördüğümüz muhteşem eser artık Aydın'ın kenar illere gitmesi gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde ihtiyaçlarını giderebilecek. Tüm ilçeleri ile Aydınlı kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aydın Şehir Hastanemiz her açında Aydın'ımıza layık bir eser oldu. 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. Her açıdan gurur verici bir şifa merkezini şehrimize kazandırıyoruz. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aydın'daki 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde şunları söylemişti:

Bugün ayrıca farklı mahallelerimizde inşası tamamlanan 1467 konut ve 15 iş yerini Aydınlı kardeşlerimizin inşallah kullanımına sunuyoruz. 64 bin metrekare alana sahip 4 millet bahçemizi hizmete açmıştık. 123 bin metrekare alanda yapımı devam eden 4 millet bahçemizi de inşallah çok kısa bir süre içinde tamamlayacağız. Böylece buradaki vatandaşlarımızın rahatça nefes alabilecekleri toplam 6 millet bahçemizi Aydın'ımızın hizmetine vermiş olacağız.

Sevgili Aydınlılar, çok değerli kardeşlerim; şimdi bugün burada niye varız? Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza layık bir eser oldu. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı 1300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2269 araçlık açık ve kapalı 2 adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkeziyle, 45 diyaliz cihazıyla, 16 yanık yatak sayısıyla toplam 250 yoğun bakım yatağıyla; 3 MR, 3 tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini Aydın'ımıza kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

"AYDIN ŞEHİR HASTANEMİZ AYNI ZAMANDA BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLACAK"

Burada sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum: Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak. Yani hem nitelikli kadrosuyla Aydın halkına sağlık hizmeti sunacak hem de ülkemize tıp alanında kadro yetiştirecek. Benim Aydınlı kardeşim birinci sınıf sağlık hizmetini başka yere gitmeden kendi şehrinde alacak. Aralarında 75 yataklı Çine Devlet Hastanemizin, Didim Devlet Hastanemizin 75 yataklı ek binasının, Nazilli'de 40 ünitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin de olduğu diğer sağlık yatırımlarımızın da şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hizmete sunduğumuz eğitim kurumları, hükümet konakları, spor tesisleri, köprüler, 276 kilometre uzunluğunda sinyalizasyon projesi, yangın havuzu ve göletlerin de Aydın'a hayırlı olmasını diliyorum.