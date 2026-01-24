SON DAKİKA... Bayğaralar suç örgütüne operasyon: 15 şüpheliden 12’si tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

Bayğaralar Organize Suç Örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik düzenlediğimiz operasyonda 15 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; 12'si TUTUKLANDI. 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; elebaşılığını R.B.'nin (Yurtdışı Tutuklu) yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin; Silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri,

Adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.