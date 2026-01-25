Aile Bakanlığı’ndan 120 bin çocuğa koruma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler doğrultusunda pek çok uygulamayı hayata geçiriyor. Meclis Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, sokaktaki tehlikelere karşı bakanlığın 2019 yılında uygulamaya koyduğu sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocukları tespit ederek müdahalede bulunan 'Çocuklar Güvende Ekipleri'nin bugüne kadar 121 bin 395 çocuğu koruma altına aldığını açıkladı. Çocuklar Güvende Ekipleri'nin aynı zamanda koruma kararı kaldırılarak ailelerine teslim edilen, suça sürüklenen, ihmal edilen veya diğer nedenlerle risk altında olan çocukları aile yanında doğrudan, düzenli olarak izlediğini söyleyen Alagöz, bu kapsamda şimdiye kadar 211 bin 353 izleme ve değerlendirme çalışması yapıldığını kaydetti. Çocuklara yönelik yürütülen bir diğer koruyucu ve önleyici hizmetin sosyal medyanın zararlı içeriklerine yönelik olduğunu anlatan Alagöz, bakanlığın sosyal medya çalışma grubu tarafından bugüne kadar 3 bine yakın içeriğe müdahale edildiğini dile getirdi.