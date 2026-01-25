Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile görüşecek.

Görüşmelerde Fidan'ın, Nijerya'nın Batı Afrika'da bölgesel istikrar, refah ve barışa yapıcı katkılar sunduğunu belirtmesi, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik Türk firmalarını ilgilendiren hususlar dahil olmak üzere atılabilecek adımlara değinmesi bekleniyor.

Askeri ve savunma sanayi alanlarında iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer potansiyelin bulunduğuna dikkati çekmesi beklenen Fidan'ın, terör örgütlerine karşı mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizmesi bekleniyor.