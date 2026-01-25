Bizimle laf değil eser yarıştırın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen, "Ev Sahibi Türkiye" 6 bin 973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

Toplam değeri 87.5 milyar lirayı aşan yatırımları Aydınlıların hizmetine sunuyoruz. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlattığımız konut projesi kapsamında bugün Aydın'da merkezde 2 bin 100, ilçelerde 4 bin 873 olmak üzere toplam 6 bin 973 konutun kurasını çekiyoruz. Konutlarımızın ilk teslimatlarını Mart 2027'den itibaren yapacağız.

Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgemizde kurarak, 7 gün 24 saat esasıyla çalıştık, çabaladık, millete mahcup olmamak için adeta çırpındık. 27 Aralık'ta, yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarlarını Hatay'da hak sahiplerine teslim ettik. Nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak 81 ilde 500 bin konutu da aynı hız ve kararlılıkta inşa edeceğiz.

Şimdi ana muhalefetin genel başkanı çıkıp, 'Bu evleri bitiremezler' diyecek. Kendisinin bile inanmadığı bir sürü argümanı öne sürerek bu evlerin neden yapılamadığını anlatmaya çalışacak. Çünkü aynısını deprem bölgesinde yaptı. 6 Şubat depreminden sonra bize 'Bunlar enkazın altında kalır, evleri inşa edemez' dediler. Aynı şeyi İzmir depreminde de söylediler. Milletimize söz verdik, sözümüzü de yerine getirdik. Avrupa'nın bile altından kalkamayacağı bir yükü alnımızın akıyla sırtladık. İnşallah Aydın'a geli, yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimizin sevincini birlikte yaşayacağız. Geçenlerde CHP Genel Başkanı'nın yolu Hatay'a düşmüş. Baktım utancını gizlemeye çalışıyor. Orada yapılan yerleri gördükçe, sarf ettiği laflar aklına geliyor herhalde. Onun altında eziliyor. Bu zat depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi. 455 bin konut yapılıyorken sen ne ile meşguldün Özgür Efendi. Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. Bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin. Şayet varsa hizmetlerinizden bahsedin Özgür Efendi. Bizimle laf değil eser, hizmet yarıştırın.

FİTNE ATEŞİNE KARŞI UYANIĞIZ

86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız. Sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacağız.Kutuplaşma, kamplaşma acıdan başka bir şey getirmez. İç siyasette de dış politikada da terörsüz Türkiye sürecinde de attığımız her adımı hesaplıyor, ölçüyor biçiyor, ondan sonra harekete geçiyoruz. Çevremizdeki ülkeleri tesiri altına alan yangının ülkemize sıçramasına izin vermedik.

CHP, EMEKLİLER ÜZERİNDEN İSTİSMAR ARAYIŞINDA

Ana muhalefet emekliler üzerinden istismar arayışında. Yönettikleri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi, hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Emekçiler, maaşlarını alamadıkları belediye önünde eylem yapıyor. Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da Meclis'i panayır yerine çeviriyor. İşte böyle tutarsızlar. Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödeseniz ya.

BATILI ÜLKELER BUGÜN BİZE HAK VERİYOR

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel nizam kökten çatırdadı. Konforlu coğrafyanın keyfini çıkaranlar hayatın gerçekleriyle yüzleşiyor. Davos'a baktığımızda düne kadar bize küresel sistemi öven Batılı liderlerin bugün çarpıklıktan bahsettiğini görüyoruz. Bizi acımasızca eleştirenler bugün bize hak veriyor.

GÜVENLİ SURİYE'NİN KAZANANI HERKES OLACAK

Suriye'nin kuzeyinde ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir, bütün ve güvenli Suriye'nin kazananı Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hıristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. DEAŞ denilen terör örgütüyle, bu belayla mücadele eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir hale geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor. Suriye'deki mazlumlara sahip çıktığımız için 13 yıl boyunca kendilerine denilmedik laf kalmadı. 'Türkiye yalnızlaşıyor' dediler. 'Türkiye, Ortadoğu bataklığına saplanıyor' dediler. Hatta ülkemizi 'DEAŞ terör örgütüne destek vermekle' suçladılar. Peki sonuçta ne oldu? Suriye'de zalim rejim devrildi, zulüm bitti. Elinde 1 milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine, Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Şimdi Suriye hızla toparlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden çıkartılıyor.

ÇILDIR HAVALİMANI'NI TİCARİ UÇUŞLARA AÇIYORUZ

Aydınlı kardeşlerimin 'Topuklu Efe'si Özlem Çerçioğlu, maşallah sosyal belediyecilikte başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor. Büyükşehir Belediyemizin 8 adet projesini bugün hizmete veriyoruz. İncirliova ve Kuyucak'ta 2 adet çocuk gelişim merkezimiz tamamlandı. Efeler'de tekstil alanı içerisindeki tescilli binalarımızın restorasyonu yapıldı. Belediyemiz Didim'de huzurevimizi güçlendirdi, kültür merkezimizin bakım ve onarımını başarıyla bitirdi. Ayrıca Nazilli ilçemizin 2'nci, Aydın'ın 7'nci otizm merkezi tamamlandı. Nazilli'de diş sağlığı polikliniği, Efeler'de Acarlar-Şehir Hastanesi yolunun ve Hayvan Doğal Yaşam Alanı'mızın birinci etabının bakım işleri bitti. Değerli kardeşlerim, Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Ulaştırma Bakanıma gerekli talimatı verdim, hayırlı uğurlu olsun.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU: KENTİMİZE VERDİĞİNİZ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER

Geçtiğimiz ağustosta CHP'den AK Parti'ye geçen ve bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP'li isimler tarafından linç edilmeye çalışılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Başkan Erdoğan'ı yöresel kıyafetli çocuklarla birlikte çiçeklerle karşıladı. Başkan Erdoğan'a kente verdiği güçlü destek ve kazandırdığı hizmetler için teşekkür eden Çerçioğlu, program sonunda kürsüden halkı selamladı.

'BUNDAN İYİSİ OLAMAZ'

Başkan Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hastanede incelemelerde bulundu, tedavi gören vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan'ın "Hastaneyi beğendiniz mi?" sorusu üzerine tedavi gören bir hasta, "Çok beğendik Sayın Cumhurbaşkanım. Bundan iyisi olamaz. Çok teşekkür ederiz. Allah sizi var etsin, başımızdan eksik etmesin" dedi.

ANAHTAR MUTLULUĞU

Başkan Erdoğan, Aydın'da yapımı tamamlanan 1482 konuttan 10'unun anahtarını hak sahibi ailelere teslim etti. Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde de zeybek oyunu ile karşılandı.