Çocuklar için seferberlik

Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan'ın akran cinayetine kurban gitmesi milyonların yüreğine yaktı. Son dönemde suç örgütlerinin ağına düşen çocukların sayısının artması da hükümeti bu konuda harekete geçirdi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili kurumlar ve AK Parti sorunun çözümü için iki ayaklı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın bir ayağı suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaların artırılması olacak. Yargı paketlerindeki bu yönde bazı maddeler revize edilecek. İkinci ayak ise rehabilitasyon ve ebeveynlere yönelik adımlar olacak. Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu'nun hazırlayacağı rapor burada da yol gösterici olacak.

CEZA TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL

Yapılan çalışmalar suça sürüklenen çocukların büyük çoğunluğunun boşanmış, anne ya da babası cezaevinde bulunan çocuklardan oluştuğunu ortaya koyuyor. AK Parti kurmayları, evlenme ve boşanma oranlarının neredeyse eşitlendiğine dikkat çekip şöyle dedi: "Bu gerçek bir sorun. Toplumsal bir çürüme var. Aileler dağılınca çocuklar bu durumda sahipsiz kalıyor. Cezaları ne kadar artırırsanız artırın tek başına yeterli değil. Bir suçla ilgili rehabilitasyon ve ıslah süreci başarılı olmazsa suçun önüne geçemiyorsunuz. Öncelikle ailelere yönelik bir süreç yürütülmeli. Buna tüm toplum kafa yormalı, akademisyenler ve bilim dünyası bir araya gelerek çözüm odaklı çalışılmalı."