Elazığ dirençli şehre dönüştü

Elazığ Sivrice'de 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin izleri devletin kararlılığıyla silindi. Kapsamlı konut hamlesi sayesinde Elazığ'daki yapı stoku önemli ölçüde yenilendi ve güçlendirildi. Bugüne kadar 38 bin 875 konutun teslim edildiği kentte 829 konut ise kura çekimine hazır bekliyor. İl genelinde 2 bin 685 konutun inşaatı da devam ediyor. Yeniden yapılanma sadece konutlarla sınırlı kalmadı. Depremden etkilenen esnaf ve üreticilere yönelik olarak 548 işyeri ve 32 ahır teslim edildi, 123 işyeri ve 480 ahırın inşası ise sürüyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Devletimiz deprem kuşağında yer alan şehrimizi, afetlere dirençli, güvenli ve modern bir kent haline getirmek için çaba gösteriyor" dedi.