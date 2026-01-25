Haberler

Keçiören Belediyesi'nde öldüresiye dayak skandalı! "Siz çete misiniz, organize örgüt mü?"

Türkiye, CHP’li Keçiören Belediyesi’nde yaşanan dayak skandalıyla sarsıldı. Belediyede görev yapan bir personelin, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ile Zabıta Müdürü tarafından öldüresiye dövdürüldü. Yaşanan şiddet olayında işçinin ağzı ve burnu kırıldı, vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi darp izleri ve hasarlar oluştu.Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyedeki şiddet ve mobbing iddialarına sert tepki gösterdi: "Siz çete misiniz, barbar mısınız?"

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 20:26

CHP'li Keçiören Belediyesi'nde görev yapan bir personel Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ve Zabıta Müdürü Mahmut Kaya'nın talimatıyla öldüresiye darp edildiğini öne sürdü. Personel, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldığını ve polis merkezine başvurduğunu açıkladı. Olayla ilgili eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten sert tepkiler geldi. Gökçek: "Keçiören Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ve arkadaşları önüne geleni tekme tokat dövüyor. Olay karakola intikal etti… Bakalım yaptığı yanına kâr kalacak mı?"

Altınok: "Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Turgut ve Zabıta Müdürü siz çete misiniz, organize örgüt müsünüz! Personelleri öldüresiye dövmek ne demek? Sizin işiniz hizmet etmek mi barbarlıkla adam dövmek mi? "BAŞKENTİN ORTASINDA BARBARLIK" Seçimden sonra Keçiören Belediyesinde büyük bir mobbing ve kıyım başlamıştı. Çoluğu çocuğu olan hanımlara parklarda tuvalet temizlettiler, üniversite mezunlarını temizliğe verdiler. Yabancı bir ülkeyi işgal etmişçesine personellere zulmettiler. Belki onlar bile en azından kadınlara bu kadar zulmetmezdi. Şimdi de şiddet skandalı... Başkent'in ortasında böyle bir barbarlık olabilir mi?