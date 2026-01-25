Mumcu üzerinden manidar mesaj

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun vefatının yıldönümünde paylaştığı anma mesajıyla dikkat çekti. Kurultay sürecinden bu yana "yolsuzluk" ve "şaibe" iddialarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun sözleri üzerinden mevcut CHP yönetimine ve delegelere yönelik ağır bir "teslim alınmışlık" imasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun mesajında, "Rüşvet yoluyla teslim alınmış siyasetçilerin ve bürokratların hedefinde mesleğini korkusuzca yerine getirmiş bir gazeteciydi" ifadelerine yer vermesi, değişim sürecinde yaşanan kurultay tartışmalarına doğrudan atıfta bulunduğu değerlendirmelerine neden oldu.