Öğrenci affında pozitif ayrımcılık uygulanacak

AK Parti Meclis Grubu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı Yükseköğrenim Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemede sona gelindi. AK Parti Grup Başkanlığı'nın hazırladığı teklif metnin nihai şekline, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak sunumun ardından verilecek. Teklifin taslak aşamasındaki öğrenci affı düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi için YÖK Başkanlığı ve Üniversitelerarası Kurul ile yapılan görüşmelerin sonuçları da Erdoğan'a aktarılacak.

RESMİ BELGE ZORUNLU OLACAK

Öğrenci affının, belgelenebilir mazeretlerle sınırlı tutulması bekleniyor. Ebeveyn kaybı nedeniyle ciddi maddi yetersizlik yaşayan, ailenin tek gelir kaynağını yitirmesiyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan ya da ailesindeki bir veya birden fazla bireyin bakım sorumluluğunu üstlenmesi nedeniyle üniversite eğitimine devam edemeyen öğrencilerin affın kapsamına alınması öngörülüyor. Ayrıca afetlerden etkilenen öğrenciler, uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle eğitim hayatını yarıda kesmek zorunda kalanlar ile eğitimine devam etmesini imkânsız kılan zorlayıcı nedenlere sahip öğrencilerin de aftan yararlanabilmesinin gündemde olduğu belirtiliyor. Söz konusu durumların resmi belgelerle kanıtlanmasının temel kriter olacağı ifade ediliyor.