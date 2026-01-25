Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz"

Burhan, Sudan'ın Port Sudan kentindeki konutunda Türk medya organlarında çalışan gazetecilere konuştu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, HDK'nin saldırıları sonucu çıkan çatışmalar nedeniyle ölü ve yaralıların yanı sıra ülkedeki maddi hasarın da çok büyük olduğunu söyledi.

Bu savaştan zarar görmeyen Sudanlı olmadığını belirten Burhan, Sudan halkının HDK'ye karşı birlik içinde olduğunu dile getirdi.

Sudan'daki durumun geleceğine ilişkin Burhan, "HDK'nin sonu gelmeden barış gelmeyecek ve HDK'nin içinde olduğu her türlü çözüm önerisi krizi ertelemekten başka bir şey değildir. Kalıcı çözüm HDK'nin bitirilmesidir, bu hepsinin ölmesi gerektiği anlamına gelmiyor, silah bırakmak ve teslim olmak da olabilir." ifadelerini kullandı.

Burhan, HDK'nin dahil olduğu sözde çözümler üzerinde bazı çağrılar aldıklarına işaret ederek, "Bu çağrıların arkasında farklı niyetler var. Faşir kuşatmasında hiç ateşkes teklifi olmadı. Faşir düşünce ateşkes önerileri arttı çünkü HDK'nin daha fazla alanı kontrol altına almasını istiyorlar." diye konuştu.

Bazı ülkelerin ateşkes çağrılarını HDK'nin yararına olacak şekilde yaptığının altını çizen Burhan, 3 ay önce de ateşkes çağrısıyla ilgili benzer bir durumun yaşandığını kaydetti.

TÜRKİYE VE KATAR'IN ARABULUCU OLMASINI İSTEDİK

Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) HDK'yi desteklediğini aktararak, "BAE'nin hiçbir çözümde yer almasını istemiyoruz çünkü HDK'nın baş destekçisi." dedi.

Türkiye'ye olan güvenine ilişkin "Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz." ifadesini kullanan Sudanlı lider, "BAE yerine Türkiye veya Katar'ın dahil olmasını istedik ama (HDK tarafından) kabul görmedi. Suudi Arabistan ve Mısır gibi bölgedeki komşularımız da olabilir ancak BAE bizim komşumuz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Burhan, "Kalıcı çözüm askeri yolla gelmez ancak askeri operasyonlar bittikten sonra siyasi sürece bakabiliriz. Burada çatışan 2 taraf denk değildir. HDK, Sudan ordusuna eşit değildir. Tüm dünya bunu söylüyor." açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen HDK'nin saldırılarda bulunup Sudan'a özellikle de Darfur'a silah getirdiğini aktaran Burhan, bu durum karşısında hiçbir şey yapılmadığının altını çizdi.

Burhan, "Sudan halkı ve ordusu olarak HDK'yi bitirmek için kararlıyız. Her türlü barışçıl çözüme açığız ve HDK'yi bitirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Burhan, "Bu savaş birçok acıya neden oldu ancak ordumuz yeniden yapılandı. Türkiye'nin bu konuda bize destek vereceğinden eminiz. Türkiye büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.

Burhan, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin yalnızca askeri değil birçok alanda gelişmesini ve derinleştirilmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, "Türk halkı ve hükümetine sizin üzerinizden teşekkür ediyorum. Türk halkının Sudan'ı nasıl desteklediğini gördük." şeklinde sözlerine son verdi.