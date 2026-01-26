Bakan Işıkhan, Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretlerimiz kapsamında Riyad'da Büyükelçimiz Sayın Prof. Dr. Emrullah İşler ile bir araya geldik. Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sayın Büyükelçimize ve Büyükelçilik personelimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.