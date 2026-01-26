Bakan Tunç, Katar’da ’Hukuk Forumu’na katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın İbrahim bin Ali Al Mohannadi ile ikili görüşme gerçekleştirdik.

Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Adalet Bakanlıklarımız arasında kurumsal iş birliğini daha da güçlendirerek önümüzdeki süreçte atacağımız adımları konuştuk.

Siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerimizin bulunduğu Katar ile adli iş birliğimizi ve her alandaki ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz."