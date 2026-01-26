Devlet Bahçeli: Suriye’deki gelişmeler Türkiye için müspet

MHP Genel Başkanı Bahçeli, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:

* Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'nin politikaları ve beklentileri, Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından olumludur. Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet. Ben çiftçi çocuğuyum. Bir tarlanın kenarında küçük bir alanında ayrık otu bırakırsanız; bakmışsınız bir süre sonra o ayrık otları bütün tarlayı sarmış. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır.

* Sayın Cumhurbaşkanı "Dünya 5'ten büyüktür" diyor. Ona şunu söyledim; "Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamid Kudüs'ü ihya etti. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?" Şam'ı fetheden mutlaka Kudüs'ü fethetmiştir.

'ERKEN SEÇİM OLMAZ'

* Bu dönemde erken seçim mümkün değildir. Doğru da değildir. Türkiye'nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir.

O KİLİMİ ÖCALAN HEDİYE ETTİ

Bahçeli, 12 Aralık 2025'te DEM Parti heyetinin getirdiği kilimin Abdullah Öcalan tarafından kendisine hediye edildiğini anlatarak, "Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum" diye konuştu.