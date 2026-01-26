Diyarbakır, Ortadoğu’nun sağlık üssü olacak

Son dönemde sağlanan huzur ortamıyla başta kültür ve inanç turizminin cazibe merkezi olan Diyarbakır, yapılan yatırımlarla sağlık üssü haline geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Bağlar Oğlaklı Devlet Hastanesi, Bismil Devlet Hastanesi Ek Binası, Çınar Devlet Hastanesi, Diyarbakır AMATEM Aile Sağlığı ve Yaşam Merkezi, Silvan Merkez Konak Sağlık Kompleksi ile Yenişehir, Silvan, Ergani, Bismil, Çermik ve Kulp'taki yapılacak aile sağlığı merkezleri 2026 yatırım planına alındı. Projeler ihaleleri tamamlandıktan sonra inşaat süreci başlayacak. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, "Hedefimiz bölgenin sağlık üssü olan Diyarbakır'ımızı bu süreçte Ortadoğu'nun sağlık üssü yapmak" dedi. Ataman, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nin de tamamlanmasının ardından sağlık hizmeti alanında çıtanın daha da yükseleceğine dikkat çekti.