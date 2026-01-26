Halfaya Camisi ibadete açıldı

Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'nin Hama kentinde devrik Baas rejiminin saldırılarında hasar gören Halfaya Camisi'ni restore ederek hizmete açtı. Fetih Vakfı'nın öncülüğünde restore edilen caminin açılışına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Hama kentinde 1982'de büyük bir katliamın yaşandığını hatırlatarak, "Şehid Hama'da bir cami açtık. Ama aslında bir hafızayı ayağa kaldırdık. Bu topraklarda bir zamanlar susturulmak istenen minareler, bugün yeniden ezanla konuşuyor. Yıkımın yerini dua, sessizliğin yerini secde alıyor" ifadelerini kullandı.