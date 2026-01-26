Muhittin Böcek iddianamesi ve iddianameye yansıyan suç eylemleri

Şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "İcbar Suretiyle İrtikap, Haksız Mal Edinme, Nüfuz Ticareti, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Nitelikli Dolandırıcılık ve İftira" suçlarından 702 sayfadan ibaret iddianame düzenlendi, iddianame kapsamında bu aşamada tespit edilen eylemlerin hakkında hukuki değerlendirmenin yapıldığı belirtildi. İddianamede öne çıkan eylemler sıralandı.

LÜKS DAİRE ALIMI

Mustafa Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile yaşamış olduğu boşanma sürecinde vaat edilmiş olduğu mal varlığı geçişleriyle ilgili olarak Casa Luna isimli siteden Zeynep Kerimoğlu'na alınan dairenin parasını ödediğini ifade ettiği, ödemesi yapılan dairenin şahısların evlilik sürecinde oturdukları ikametgah adresi olduğu, ödenen 30.000.000 TL içerisinde yıllara sari kira ödemesinin de bulunduğu, şahısların bahse konu ikamette evlilik süreci boyunca herhangi bir kira ödemesi yapmadan kullandıklarının bu haliyle de anlaşıldığı, her ne kadar tapu devir evrakında daire bedeli olarak 10.000.000 TL olarak yazılsa da taraf beyanlarından anlaşıldığı üzere daire bedeli olarak 27.000.000 TL, kira bedeli olarak ise 3.000.000 TL paranın Yusuf Yadoğlu'nun şirket çalışanları vasıtasıyla 03/04/2025 tarihinde 20.000.000 TL, 02/05/2025 tarihi gece yarısında 3.600.000 TL ve 13/05/2025 tarihinde 6.390.000 TL parayı elden gönderdiği, paranın teslim alınması süreciyle ilgili anlatımların tüm taraf beyanları ve HTS baz hareketliliğiyle örtüştüğü. Söz konusu eylemin Muhittin Böcek'in bilgisi dahilinde gerçekleştiği, taraflar arasında borç ilişkisi olduğuna yönelik anlatımların itibar edilebilecek ve gerçekliği bulunmayan beyanlardan oluştuğu, bu haliyle Yusuf Yadoğlu'nun anlatımları doğrultusunda Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap" suçunu işlediği hususunda kamu davası açmaya yetecek yeterli şüphenin oluştuğu, kamu görevlisi olmayan Mustafa Gökhan Böcek'in bahse konu eyleme "yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap" suçuna iştirak ettiği, Zeynep Kerimoğlu'nun ise süreç içerisindeki eksik ve çelişkili anlatımları ile el koyulan dijital materyal içerikleri birlikte değerlendirildiğinde irtikap suçunun işlenişine iştirak etmeden TCK 282/2 maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işlediği hususunda kuvvetli şüphenin oluştuğu.

80 MİLYON TL BOŞANMA TAZMİNATI ÖDENMESİ

Mustafa Gökhan Böcek'in Mete Yapal'ın göndermiş olduğu 80.000.000,00 TL'nin karşılığında almış olduğu 2.300.000 Doların 2.000.000 Dolarını Zeynep Kerimoğlu'na boşanma tazminatı olarak, 230.000 Dolarını Zeynep Kerimoğlu'nun müdafilerine avukatlık ücreti olarak verdiği, söz konusu paradan kalan 70.000 doların ise Zuhal Böcek'e alınan lüks araç sürecinde kullanıldığı.

DUBLEKS VİLLA ALINMASI

Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek'in ortak çocukları Muhittin Aslan Böcek üzerine dubleks villa alınması. Döviz bürosu üzerinden 55.200.000,00-TL'yi kendisine gönderdiklerini ifade etmeleri üzerine yapılan araştırmalara neticesinde 26 Aralık 2024 tarihinde iki farklı işlemde dövizciye gönderdiği, karşılığında herhangi bir döviz alımı yapmadığı, devam eden süreçte hakkında gözaltı kararı verilen şahıslardan M. A.'nın alınan ek şüpheli ifadesinde bahse konu paranın karşılığı olarak 1.500.000,00 euro paranın aynı gün Gökhan Böcek'e fiziken teslim edildiği ve ertesi gün şahsın talebi ile altın alım-satım süsü verilerek 600.000,00 euronun kuyumcu üzerinden belirtilen hesaba gönderildiğinin ifade edildiği. Muhittin Böcek isimli şahsın icbar suretiyle irtikap suçunu işlediği hususunda kamu davası açmaya yetecek yeterli şüphelinin oluştuğu, Mustafa Gökhan Böcek ise yardım eden sıfatıyla bahse konu suça iştirak ettiği.

ZEYNEP KERİMOĞLUNA ARAÇ ALIMLARI

Zeynep Kerimoğlu üzerine kayıtlı 2022 model aracın 04 Mart 2022 tarihinde H. A. üzerine tescil edilerek bizzat şahıs tarafından bayiden teslim alındığı, aracın 18 Mayıs 2022 tarihinde Zeynep Kerimoğlu'na devredildiği, araç ücreti olan 3.280.000,00 TL paranın bankacılık sistemi kullanılarak H. A. tarafından firmaya gönderildiği. Zuhal Böcek'in 26 Aralık 2022 ile 31kasım 2024 tarihleri arasında 4 Ayrı lüks araç devir ve satışları, Zuhal Bööcek'in yeğenine lüks araba alınması ile Zuhal Böcek'e dubleks daire alınması. Melek Kurukama adına araç ve Melek Kurukama'nın ikamet etmesi için Muhittin Böcek'in kendi adına ev alması. Muhittin Böcek tarafından Melek Kurukama isimli şahsın oturması amacıyla satın alınan daire bedelinin 10.000.000,00 TL olduğu, bu tutarın 4.000.000,00 TL'lik kısmının Muhittin Böcek hesabından ilgili hesabına 30 Aralık 2024 tarihinde gönderildiği, 6.000.000,00 TL'lik kısmı ile ilgili olarak ödeme yapılmadığı, daire satışına ilişkin 10.000.000,00 TL tutarlı fatura düzenlendiği, Muhittin Böcek ile ilgili şirket arasında borca ilişkin bir sözleşme/protokol/senet imzalanmadığı.

AKSU'DA DAİRE SATISI İDDİASI

Hakan Ayvazoğlu tarafından Muhittin Bcek'e Aksu İlçesi Altıntaş Mahallesi'nde daire satışı Muhittin Böcek'in vekaleten işlemleri yürüten ve süreci takip eden Halil Tolga Ayvazoğlu aracılığıyla Hakan Ayvazoğlu'ndan satın aldığı dairenin maddi değeri hususunda tarafların ifade veya mal bildirim formlarında çelişkili beyanlarda bulunduğu, Muhittin Böcek'in söz konusu dairenin bedelini bankacılık sistemiyle ödemediğinin anlaşıldığı, elden alındığı iddia edilen dolar miktarının daire bedeli için alınan kısmi ödemenin üzerinde olduğu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Müdürlüğünde konuya ilişkin olarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında şüpheli sıfatıyla alınan Ekpa Sitesinden Muhittin Böcek'e üç adet ve diğer belediye çalışanlarına maliyeti karşılığında iki adet dükkan alınması. Sezgin Köysüren inşaat sahibi olan şahsın müşteki şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı, alınan ifadesinde yapmış olduğu projeyle alakalı üçüncü şahıslarla yapmış olduğu sözleşmelere istinaden tapu devrini sözleşme içerisinde yer alan tarihlerde yapması gerektiğini ancak Büyükşehir Belediyesince tapu devir işlemlerinin yavaşlamaya başladığını ve bu süreçte yapılan denetimlerin yoğunlaştığını, üçüncü şahıslarla imzalamış olduğu sözleşmeler gereğince tapu devirlerinin zamanında yapılmaması halinde firmasının ağır cezai şart yükümlülüğü altında bulunduğunu, bu süreçte dönemin Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temucin'i telefonla aradığını, şahsın davetiyle ANTEPE isimli şirketin üst katındaki ofise gittiğini, ofiste genel müdür İsmail Erdoğmuş'un da yer aldığını, burada yapmış oldukları görüşmede Serkan Temucin'in sorunları bildiğini, bu konuda Muhittin Böcek ile görüştüğünü, kendilerine yapmış oldukları inşaattan 6 adet dükkan verilmesi durumunda işlerinin rahat bir şekilde ilerleyeceğini, çok sayıda daire satış sözleşmesi imzaladığı için hem kendisinin hem de daire satın alan şahısların mağdur olmaması adına isteklerini mecburen yerine getirmek zorunda kaldığını ancak 6 dükkan vermesi halinde çok mağdur olacağını, bunun üzerine Serkan Temucin'in de 4 dükkanı Muhittin Başkan'a 1 dükkanın ise kendisine maliyetine, maliyetin ise kendi belirlediği 1.000.000,00 TL üzerinden tapu devirlerini gerçekleştirmemi söylediğini, mecbur kalarak bu istekleri yerine getirdiğini, bu görüşmelere İsmail Erdoğmuşun'un da şahit olduğunu, belirtilen sayıda dükkanın söyleyecekleri isimler üzerine tapu devrinin gerçekleşmesini istediklerini beyan ettiği.

İSKAN KARŞILIĞI DAİRE İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında İmar Müdürü olarak görev yapan Tuncay Kaya'nın 25 Ekim 2025 tarihinde alınan ek şüpheli ifadesinde kendi anlatımıyla ortaya koyduğu üzere İbrahim Tunç isimli şahsın ruhsat işlemlerini hızlandırmak amacıyla elden 750.000 TL ve Fikret Bayram isimli şahıstan 250 bin TL para aldığı ve devam eden süreçte diğer şahıslardan da aldığı paralarla eşinin üzerine otomobil alındığı iddia edildi.