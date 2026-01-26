Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan dün Port Sudan kentindeki konutunda Türk medya organlarında çalışan gazetecilere konuştu. Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) bitirmeye kararlı olduklarını, Türkiye'nin arabulucu olmasını önerdiklerini ama bazı kesimlerin kabul etmediğini belirten Burhan, "Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz" dedi. Türkiye, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Burhan, "Bu savaş birçok acıya neden oldu ancak ordumuz yeniden yapılandı. Türkiye'nin bu konuda bize destek vereceğinden eminiz. Türkiye büyük bir ülke" ifadelerini kullandı. Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerinin yalnızca askeri değil birçok alanda gelişmesini ve derinleştirilmesini temenni ettiğini dile getiren Burhan, "Türk halkı ve hükümetine teşekkür ediyorum. Türk halkının Sudan'ı nasıl desteklediğini gördük" ifadelerini kullandı. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) HDK'yi desteklediğine de dikkat çeken Burhan, "BAE'nin hiçbir çözümde yer almasını istemiyoruz çünkü HDK'nın baş destekçisi" dedi. Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Başkan Erdoğan, 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde Nijerya'ya resmi ziyarette bulunmuştu.