Rant siyasetine hizmet kılıfı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Levent'teki İETT garajının imara açılmasının AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmesi tartışıldı. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, bu gündem maddesinin, Levent'teki İETT garajı ile ilgili olduğunu söyledi.

TABAN TABANA ZIT

Türkyılmaz, "Levent'teki İETT arazisi üzerinden yaşanan süreç, CHP'nin muhalefetteyken savunduğu değerler ile iktidara geldiğinde sergilediği pratikler arasındaki derin tutarsızlığı ve siyasi pragmatizmi açıkça gözler önüne sermektedir. CHP yıllarca bu arazi üzerinden deprem toplanma alanı ve yeşil alan hassasiyeti üzerinden siyaset yürüttü." ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz, şunları kaydetti: "Ancak yönetim koltuğuna oturduğunuzda daha önce 'ihanet' ve 'rant projesi' olarak nitelendirdiğiniz yüksek yoğunluklu imar planlarını ki bugün üç emsalle geçiriyoruz. Muhalefetteyken, 'İstanbul'un dikey mimari ile katledildiğini, gökdelenlerin şehrin silüetini bozduğunu' savunan bir partinin, eline yetki ve iktidar geçtiğinde kulelerin önünü açan eski planlara sarılması, vaadiyle taban tabana zıttır." diye konuştu.