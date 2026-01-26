SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, AK Parti’ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.
Toplantının ardından Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.
4 BAŞKAN AK PARTİ'YE TAKILDI
Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın
Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut
Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut
Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti'ye katıldı.