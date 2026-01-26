SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, AK Parti’ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı

Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı

İHA AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.

4 BAŞKAN AK PARTİ'YE TAKILDI

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın

Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut

Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut

Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti'ye katıldı.