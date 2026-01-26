"Terör örgütü YPG Suriye kaynaklarıyla Suriyelileri katletti"

Suriye'nin Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG/SDG'ya karşı Suriye hükümetine desteklerini açıklamıştı.

Suriye ordusunun ülkenin tüm bölgelerinde kontrolü sağlama adımları atması çağrısı yapan aşiretler, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de YPG/SDG'ye sağladıkları korumayı kaldırması talebinde bulunmuştu.

Öte yandan Haseke bölgesindeki bazı Arap aşiretler de yaptıkları yazılı açıklamayla, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın birliğine bağlılıklarını teyit etmişti.

YPG TERÖRÜNÜ BİTİREN AŞİRETLER A HABER'DE!

Suriye'de YPG terörünü bitiren aşiretler A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin terörden temizlenen bölgelerinde halk ve yerel aşiretler yeni dönemi kutluyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Rakka bölgesinde Suriye hükümetine desteklerini açıklayan önemli aşiret liderleriyle bir araya geldi. Ebu Şaban, Ebu Recep, El-Valde ve El-Afatle aşiretleri, YPG'nin yıllar süren baskı ve zulmünden kurtulmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"SURİYE ORDUSU GELDİ, MUTLULUK İÇİNDEYİZ"

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in "Suriye ordusu burada, bu özgürlük altında neler hissediyorsunuz?" sorusuna El-Valde aşireti lideri Halit El-Muhsin El-Arude şu yanıtı verdi:

"Çok şükür mutlu olduk. Çok şükür Suriye ordusu bizim memlekete geldi, fethetti memleketi. Bayağı mutluluk içindeyiz, hissediyoruz."

"PKK/YPG KÜRTLERİ TEMSİL ETMİYOR"

YPG'nin bölge halkına yaşattığı zorluklara değinen El-Arude, terör örgütü ile Kürt vatandaşların ayrı tutulması gerektiğini vurguladı:

"Bayağı berbat oldu onlar, PKK terör örgütleri. Milleti korkutuyorlardı, yolları hiç yapmadı. Ve biz bunu söylemek istiyoruz diyor; Kürt kardeşlerimiz kardeştir ama bunlar terördür, bunlar Kürtleri temsil etmiyor. Bunu söylemek istiyor."

YPG terörünü bitiren aşiretler A Haber'de!

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR HAPİSHANELERDE

Bölgedeki sistematik kaçırılma ve tutuklama olaylarına şahitlik ettiklerini belirten aşiret lideri, "Yaşlıları kaçırmışlar, hala hapislerin içindeler. Yani Kamışlı'ya da sokmuşlar, oraya götürmüşler o PKK terör örgütleri" diyerek yaşanan mağduriyeti dile getirdi.

"GİTMEZSEN ÖLDÜRÜRLERDİ"

Mehmet Geçgel'in "Bazı aşiretler neden YPG'ye destek vermek zorunda kaldı? Silah zoruyla mı?" sorusuna El-Arude şu sarsıcı cevabı verdi:

"Güç altında aşiretleri alıyorlardı. Yani bizi tehdit ederek öyle alıyorlardı. Bizleri götürüyorlardı, zorla götürüyorlardı; gitmezsen de bitirirler insanı yani öldürürler."