AK Parti 87 milyar TL’lik vurgunu yargıya taşıyacak

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 2019'da AK Parti'nin park alanı yapmak istediği Levent'teki İETT Garajı'nı imara açması yargıya taşınıyor. SABAH, skandalı 23 Ocak'ta "Halka değil ranta açtılar" manşetiyle gündeme taşımıştı. CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen kararla araziye 50 kat gökdelen yapılmasının yolu açılırken, oluşacak rantın 87 milyarı bulacağı kaydedildi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Dursun, imara açılan yerin, İstanbul'un ve Türkiye'nin en yüksek maddi değere sahip arsalarından biri olduğunu, İBB iştirak şirketi İstanbul İmar AŞ'nin mülkiyetinde bulunduğunu belirtti. Bu yerle ilgili 2001, 2006 ve 2013 yıllarında plan çalışmaları yapıldığını dile getiren Dursun, CHP'nin geçmişte bu alanın "park" olması talebini yargıya ve TBMM gündemine taşıdığını, seçimleri kazanmaları durumunda burayı İstanbulluların kullanacağı yeşil alan olarak değerlendirmeyi vadettiklerini anımsattı.

İMAMOĞLU VETO ETTİ

2019 yerel seçimleri sonucunda İBB Başkanlığı'nın CHP'ye geçtiğini, İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun ise AK Parti'de olduğunu hatırlatan Dursun, "Bu dönemde biz bu arsayla ilgili sözlerini yerine getirmeleri için Meclis'te, 'Burası yeşil alan olsun' diye soru önergesi şeklinde gündeme madde eklettirerek kararımızı resmileştirdik. Ancak dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararımızı veto etti, Meclis'e tekrar gönderdi" ifadelerini kullandı. İmara açılan alanda 130- 140 bin metrekarenin satılabilir durumda olduğunu ve 50 katlı bir-iki gökdelenin yapılabileceğini kaydeden Dursun, bu kararlara geçmişte itiraz eden Mimarlar Odası gibi kuruluşların yine itiraz etmesi gerektiğini belirtti. Dursun, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak karar askıya çıktıktan sonra bütün hukuki yolları değerlendirerek kararı mahkemeye taşıyacağız" dedi.