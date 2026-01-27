Antalya’da aile boyu yolsuzluk iddianamesi tamam

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile birlikte toplam 41 şüpheli hakkında 702 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. İddianamede 26 ayrı eylemin hukuki değerlendirmesi yapılarak şüphelilerin zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikâp, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikâp, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nüfuz ticareti, yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamede eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında icbar suretiyle irtikâp, haksız mal edinme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından 10 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi.

Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, haksız mal edinme suçlamaları yer aldı. Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ve eski gelin Zeynep Kerimoğlu'nun da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.