Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit soruşturmasında yeni gelişme: 1 gözaltı daha!

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Şanlıurfa'da F.K. (31) adlı bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "14.01.2026 günü İstanbul ili Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen beş şüpheli tutuklanmış olup, bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, 27.01.2026 tarihinde, 1995 doğumlu F.K'da Şanlıurfa ilinde gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."