Bahis tuzağı ile her cephede mücadele

Yasadışı bahis ve sanal kumar, bireysel bağımlılık sınırını aşarak kamu düzeni ve ekonomik güvenliği tehdit eden küresel bir suç alanına dönüştü. Türkiye, bu tehdide karşı 31 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Sanal Ortamda Yasadışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı"nı uygulamaya aldı. Plan; dijital tespit, finansal müdahale, kolluk ve yargı kapasitesi, cezalar, reklam denetimi, toplumsal farkındalık ve uluslararası iş birliği olmak üzere yedi başlık içeriyor. BTK ve güvenlik birimleri yapay zekâ destekli izleme, erişim engelleri ve uygulama temizliği yürütürken, MASAK koordinasyonunda finansal ağlara darbe vuruldu. 2025 boyunca 2.289 işlem bloke edildi, yaklaşık 5 milyar TL'lik para hareketi durduruldu, 6.3 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi nezdindeki girişimlerle uluslararası mücadelede de öncü rol üstleniyor.