Bakan Bayraktar, Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ile bir araya geldi.

KARŞILIKLI KAZANÇ VE UZUN VADELİ ORTAKLIK

Bakan Bayraktar, gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında mevcut potansiyeli ve Türkiye-Nijerya arasında geliştirilebilecek iş birliği imkânlarını ele aldık. Türkiye ve Nijerya arasında karşılıklı kazanç ve uzun vadeli ortaklık esasına dayalı iş birliği zeminini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.