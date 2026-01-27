Bakan Tunç, Katar Başsavcısı Al Nuaimi ile görüştü: İş birliğini güçlendirmeyi sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Katar 'daki temaslarımız kapsamında Katar Başsavcısı Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile bir araya geldik. Hukukun üstünlüğü, kamu düzeninin korunması ve adaletin etkin şekilde tesis edilmesi konusunda ortak değerlere sahip iki dost ülke olarak adli iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tunç, Katar'daki temasları kapsamında Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile de görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tunç, şunları kaydetti:

"Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Temyiz Mahkemesi Başkanı Dr. Hassan bin Lahdan Al Mohannadi ile bir araya geldik. Yüksek yargı kurumlarımızın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital yargı uygulamalarının yaygınlaştırılması, yargı organlarımız arasında yürütülen çalışmalar başta olmak üzere birçok konuda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yargı alanında elde ettiğimiz tecrübeleri dost ve kardeş ülke Katar ile paylaşmaya, iş birliğimizi daha da artırmaya devam edeceğiz."